بوروندى تشكر مصر على دعمها فى المجال الصحى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير ياسر العطوى، سفير مصر فى عاصمة بوروندى "بوجومبورا"، بالدكتور Thadee Ndikumana وزير الصحة فى جمهورية بوروندى، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى قطاع الصحة وبما فى ذلك دعم ومساندة مصر لتطوير القدرات الصحية لدى الأشقاء فى بوروندى فى إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.





وأكد السفير المصرى للوزير البوروندى على الاهتمام الفائق الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى للعلاقات المصرية مع كل الأشقاء الأفارقة، وحرصه على تقديم الدعم الكامل لتحقيق مصالح شعوب القارة الإفريقية فى مختلف المجالات ومن أهمها القطاع الصحى.

ونوه السفير المصرى فى هذا السياق بانعقاد النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى إفريقيا خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس 2021، والتى تركز على كيفية حشد القدرات الأفريقية لمجابهة تحديات فيروس كورونا.

كما أشار السفير المصرى خلال اللقاء إلى رغبة مصر فى زيادة قدرات المستشفى المصرى العامل منذ سنوات فى إقليم برورى جنوب بوروندى، وكذا إيفاد المزيد من الأطباء المصريين فى مختلف التخصصات للمستشفيات البوروندية، فضلاً عن تزويد تلك المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية فى عدد من التخصصات الدقيقة مثل الكلى والقلب، وبالإضافة إلى بحث إمكانية تجهيز صيدليات بتلك المستشفيات وتزويدها بالأدوية المصرية.

من جانبه، أعرب وزير الصحة البوروندى عن تقديره وشكره لمصر على تقديم الدعم والمساندة لبوروندى فى كل المجالات ومنها المجال الصحى، مثمنا الجهود المصرية المبذولة للارتقاء بالقطاع الصحى فى بوروندى والمقدرة للغاية من المواطن البوروندى وقيادات الدولة.

كما أكد الوزير على تطلع الجانب البوروندى للمزيد من خطوات تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجال الصحى وفى إطار دور ومكانة مصر وخبراتها المشهودة فى هذا الصدد.