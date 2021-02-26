محافظ الجيزة يوجه بإصلاح عطل لإعادة ضخ المياه بانتظام فى البدرشين 

جدة - نرمين السيد - كما وجه المحافظ رئيس مركز البدرشين، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى عوائق أمام الشركة لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية لمركز ومدينة البدرشين. وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك فى الأماكن المتأثرة بالانقطاع، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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