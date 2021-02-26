سفير مصر فى هلسنكى يبحث مع رئيس فنلندا سُبل تعزيز العلاقات

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس جمهورية فنلندا، يوم 25 فبراير الجارى، السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية فى هلسنكى، حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.





كما تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن فى إطار قيام وزارة التعليم والثقافة الفنلندية بتجديد الدعوة لوزراء التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، لزيارة فنلندا خلال العام الجارى، وكذا فى إطار الإعداد للزيارة المقترحة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهسنكى، وبالإضافة إلى الإعداد للمشاورات السياسية المرتقبة بين الدولتيّن فى هلسنكى.

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