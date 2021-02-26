مستقبل وطن يعلن اعتزامه التقدم بتعديل تشريعى على قانون الشهر العقارى

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وقال الحزب، فى بيان، إنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة على القانون والجدل المثار حوله على مواقع التواصل الاجتماعى، معلنًا اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعى على القانون.
وذكر الحزب فى بيانه أنه "تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقارى، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصرى، يعلن الحزب اعتزامه التقديم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى، مستهدفًا التسهيل على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة فى استكمال منظومة الشهر العقارى".
وتابع أن "القرار يأتى تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية، بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية".
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