"مستقبل وطن" يعلن اعتزامه التقدم بتعديل على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى

أعلن حزب مستقبل وطن، اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى، مستهدفا التسيير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.
وأصدر الحزب بيانا قال فيه:" تابع الحزب بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقارى، واتساقا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزاما من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيا دوما صوب تحقيق |آماله وطموحاته، يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى مستهدفا التسيير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري".
وأضاف مستقبل وطن فى بيانه "ويأتي قرار الحزب تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحه وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية"
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