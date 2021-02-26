نائب عن تنسيقية الأحزاب يطالب بتطوير مراكز شباب منشأة القناطر

تقدم النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى الحكومة لإحلال وتجديد وإنشاء الملاعب الخماسية، وكذلك صيانة كابلات الكهرباء وتغيير النجيل الصناعى للملاعب وإنشاء المبانى الإدارية، واستكمال الأسوار القانونية لمراكز بقرى بهرمس والحسانين و الإخصاص والرهاوى في منشأة القناطر بالجيزة.

وفى السياق ذاته وافقت الجهات المعنية بقطاع الرياضة على الطلب المقدم من النائب أحمد رمزى، وقال رمزى :"إستكمالاً لما بدأناه من خطة تطوير مراكز الشباب على مستوى القرى التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر والتى تستهدف بناء جيل رياضى له حق التمتع بممارسة جميع الانشطة الرياضية والثقافية، صفحة جديدة من صفحات التنفيذ على أرض الواقع وعنوانها مركز شباب بهرمس ".

ووجه النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشُكرللقائمين على قطاع الرياضة على شدة الإهتمام وسرعة الاستجابة.