برلمانى: إشكالية الشهر العقارى بحاجة لحوار ونقاش أوسع للتسهيل على المواطن

وأشاد حسين، فى بيان له، اليوم الجمعة، بتحركات الحكومة والأغلبية النيابية بالبرلمان، بشأن ما آثاره المواطنين على مدار الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والاستجابة لأطروحات النقاش والحوار والشروع فى عمل أى تعديل تشريعى يتغلب على هذه الشكاوى وحالة الغضب والرفض التى صاحبت طرح التطبيق مع السادس من مارس المقبل.
ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أن الوصول إلى نتيجة مرضية لجميع الأطرف فى هذه الإشكالية بحاجة لحوار مجتمعى شامل بأروقة البرلمان، يتشارك فيه جميع الجهات المعنية وأيضا المواطنين من أجل إقرار تعديلات تحقق الصالح العام للمواطن بإجراءات تخفيف مناسبة دون رسوم مبالغ فيها، وأيضا بيئة مختلفة للتسجيل فى الشهر العقارى ووضع خطة لتطوير مكاتبه على مستوى الجمهورية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن أى رسوم مبالغ فيها منصوص عليها بشأن التسجيل لا بد أن يتم مراجعتها مثل الضريبة العقارية المقررة بـ2.5% وأيضا الرسوم المطلوبة من نقابة المحامين المقدره بـ1%، مؤكدًا أنه ليس من المعقول أن تكون موارد أى من النقابات على كاهل المواطنين فى ظل هذه الظروف .
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