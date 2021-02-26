جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إن إدراج الأمم المتحدة لمبادرة حياة كريمة ضمن سجل شراكات التنمية المستدامة، يؤكد أنها مبادرة مهمة تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة فى المجتمعات الريفية، كما تؤكد على أن وصول الخدمات للقرى الأكثر احتياجا بتحقيق مبدأ العدالة المكانية رسالة للعالم بأن المبادرة من المبادرات التى تستحق الإبراز والتحدث عنها.





وأضافت عصام، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن العائد من إدراج الأمم المتحدة هو الترويج للدولة المصرية بأنها مهتمة بأهداف التنمية المستدامة بشكل جاد. وأوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن المبادرات التى يتم إلقاء الضوء عليها فى الأمم المتحدة تدرج فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، وتقدم فيه الدول تقاريرها فى 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التخطيط: إدراج الأمم المتحدة لحياة كريمة ضمن سجل الشراكات رسالة للعالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.