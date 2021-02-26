عاجل.. تنسيقية شباب الأحزاب: لجنة لبحث إشكاليات قانون الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن التنسيقية، تابعوا بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصرى العظيم حول قانون الشهر العقارى.





وأشار بيان التنسيقية، اليوم الجمعة، إلى أن نوابها وهم يؤكدون على ضرورة الخطوة التى تبدأ بحصر المجتمع العقارى المصرى، فإنهم فى ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية. وأوضح البيان أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أى مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعى حقيقى، يحقق من خلاله الوعى الكامل بالمشروع، مما يسهم فى تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق على من يروجون للشائعات، وبناء الدولة المصرية التى نحلم جميعا بها.

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