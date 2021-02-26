الخولى: سأتقدم باقتراح للشيوخ بشأن المبالغة فى نسب النقابات بالقوانين

جدة - نرمين السيد - قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إنه سيتقدم باقتراح لمناقشة كافة مشروعات القوانين تحت قبة الشيوخ، التى تتضمن بندا يسمح للنقابات بتحصل نسب محددة.





وأشار فى تصريحات له اليوم، إلى أن ما أثار هذه النقطة هو ما أثير بشأن بنود قانون الشهر العقارى المخصصة بنسب محددة لعدد من الجهات.

ودعا عضو مجلس الشيوخ لضرورة الحوار المجتمعى فى هذا الصدد، مضيفا: "لابد من ضرورة مراجعة كافة البنود المالية للنقابات بكافة القوانين، وعليها هى أيضا إعادة النظر فى آليات زيادة موارها من أعضائها وليس من المواطنين".

وأضاف الخولى أنه شخصيا يرى أن النسب المحددة لبعض الجهات مبالغ فيها، ولا يجوز فرض رسوم وضرائب بنسب غريبة ومبالغ بها لأى نقابة، فكل نقابة يجب أن تزود مواردها وخدماتها من اشتراكات أعضائها وليس على حساب المواطنين، فكيف يقبل آن تشارك نقابة المحامين فى أملاك المصريين جميعًا بنسبة 1% هذا لا يعقل!

واختتم بالقول: "كل النسب المطلوبة فى أى قانون يجب أن تكون نسب معقولة وفى صالح المواطن المصرى وليست نسب تعجيزية.