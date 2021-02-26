فيديو.. مستشار الرئيس للصحة: مصر تخطت ذروة الموجة الثانية لكورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عضو تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك انخفاض فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.





وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن مصر تخطت ذروة الموجة الثانية لكورونا ولكن ما زالت هناك إصابات، مضيفًا: "يجب الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية حتى لا تزداد الأعداد مرة أخرى". وأشار إلى أن التجمعات يجب أن تقل خلال شهر رمضان، خصوصًا وأن أى فرد فى التجمع قد يكون حامل للفيروس، وحتى لا تحدث موجة أخرى خلال شهر رمضان. ولفت إلى أن الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحركت من أجل الحصول على اللقاحات قبل ظهورها، وبدأت تصل مصر لقاحات، معلقًا: "فى ملايين من اللقاحات هاتيجى".

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