مجلس المطارات الدولي يمنح مطار سوهاج شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن

تفقد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، مطار سوهاج الدولي، بتسليمه مديره شهادة الاعتماد الصحى للسفر الامن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى ACI إلى مطار سوهاج ليصبح ثامن المطارات المصرية حصولا على هذه الشهادة.

وهنأ وزير الطيران، جميع العاملين داخل المطار مشيدا بجهودهم المبذولة في الإلتزام بتطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية وفقا للمعايير العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

وخلال الزيارة تفقد وزير الطيران صالتي السفر والوصول، وصالات كبار الزوار والتى تم الانتهاء مؤخرًا من تطويرها وكذا منطقة سيور الحقائب وكاونترات إنهاء إجراءات السفر وكاونترات الجوازات والمباني الإدارية والخدمية ، كما تفقد مبنى المخازن الجديد والذى بدأت الأعمال الانشائية بها فى مارس ٢٠٢٠ وتم الانتهاء منها فى يناير الماضى ٢٠٢١وكذا مظلات ساحة انتظار وتوديع الركاب الجديدة.

وتابع وزير الطيران، أيضًا أعمال تطوير البنية التحتية التى تمت بالمطار ومنها تحديث طلمبات المياه الشرب وزيادة المساحات الخضراء بالمطار، وقام الوزير بزيارة مبنى الحماية المدنية وسيارات المطافئ ومبنى الأرصاد الجوية بالمطار وتابع أعمال الصيانة الجارية ببرج المراقبة الجوية لرفع كفاءته . كما اطمأن سيادته خلال الزيارة على الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا والإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار من خلال تفعيل أنظمة المراقبة و كذا تأمين بوابات الدخول والخروج.

كما أكد وزير الطيران، ضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات العاملة من أجل الوصول لأعلى معدلات السلامة الجوية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل رفع الكفاءة التشغيلية لمطار سوهاج الذى يعد من أهم المطارات الحيوية في مصر، والذي يخدم مخططات الدولة لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي.