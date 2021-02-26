8 مطارات مصرية تحصل على شهادة الاعتماد الصحي الآمن للسفر

انضم مطارا سوهاج وأسيوط الدوليين، إلى قائمة المطارات المصرية المعتمدة صحيًا بحصولهما علي شهادة AHA من المجلس الدولي للمطارات ACI ليرتفع عدد المطارات المعتمدة صحيًا في مصر إلي 8 مطارات والآمنة للسفر.

وبذلك ينضم مطارا سوهاج وأسيوط إلى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان وبرج العرب وهي المطارات التي تلتزم بكافة الإجراءات الصحية والاحترازية في ظل جائحة كورونا وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الايكاو.

وتقدم المهندس محمد سعيد محروس بخالص التهاني للعاملين بالشركة المصرية للمطارات وعلي رأسهم اللواء عادل المحجوب علي سعيهم المستمر لاعتماد المطارات الهامة والمحورية والتي من ضمنها مطاري سوهاج واسيوط الدوليين اللذان اكتسبا مؤخرا أهمية خاصة مع زيادة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد.