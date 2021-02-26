فيديو.. السيسى: أعمال تطوير طرق ومحاور شرق القاهرة هدفها التخفيف عن الناس

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، إن الهدف من الكبارى والطرق هو تحرير الحركة، مضيفًا: "شرق القاهرة فيها 4 أو 5 ملايين مواطن، إحنا حلينا الحركة بالنسبالهم تماما، بيتحرك فيها من 2 إلى 3 ملايين عربية خليتهم يتحركوا فلا زمن، ده اللى أنا أحب أسمعه وأقوله للناس عشان تبقى فاهمة ليه إحنا بنعمل ده كله، الفلوس دى كلها بنصرفها عشان نعمل حركة ميسرة تمنع التلوث وتخفف عن الناس". ودعا إلى ضرورة إزالة أبراج الكهرباء المتواجدة فى مناطق المشروعات بعد انتهاء تحويلها إلى أرضى.

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