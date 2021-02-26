لميس جابر تحكى كيف تخلص الفرنسيون من الشيخ الشواربى

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر، إن الفرنسيين بحثوا عن الشيخ سليمان الشواربى أحد كبار عائلات قليوب للقبض عليه وحجزه فى القلعة، لأنه كان رجلًا وطنيًا لم يحتمل أن تكون لفرنسا موطئ قدم فى بلده، فقرر مهاجمة الفرنسيين أثناء دخول الحملة الفرنسية مصر.





وأوضحت جابر فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن الفرنسيين قتلوا الشيخ الشورابى مع 3 آخرين عن طريق قطع رقابهم ودفن رؤوسهم، مشيرة إلى أنه تم نقل رفات الشواربى إلى قليوب ودفنه مع أسلافه. وذكرت أن الجنرال "لان" الفرنسى أشعل النار فى قرية القطا التابعة لمحافظة الجيزة وتمكن أهلها من ترك القرية قبل الحريق، وتابعت :"نابليون قرر تشكيل كتيبة من "الأورام" لحراسة السفن الفرنسية المنتشرة على ضفاف النيل". لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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