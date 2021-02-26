طبيب مصرى يفوز بجائزة التميز فى زراعة الأعضاء من وزارة الصحة البريطانية

جدة - نرمين السيد - هنأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أحمد الشوادفى المدرس بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، لفوزه بجائزة التميز فى زراعة الأعضاء من وزارة الصحة البريطانية.





وأجرت الوزارة، اتصالا هاتفيا بالطبيب المصرى أحمد الشودافى، لتهنئته بعد حصوله على درع الجمعية البريطانية لزراعة الأعضاء. الجدير بالذكر أن الجمعية البريطانية تعد من أكبر الجمعيات الطبية الخاصة بالجهاز الهضمى، كما أنها تصدر أكبر دورية علمية لمناظير الجهاز الهضمى، وتصدر القواعد الاسترشادية الدورية المختصة بمختلف التدخلات العلاجية والتشخيصية بالمناظير، كما توفر تلك الجمعية العديد من المنح الطبية للتدريب فى مجال مناظير الجهاز الهضمى.

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