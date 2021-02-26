المفتى: حب الوطن سمة إنسانية متجذرة فى وجدان وشعور المصرى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن حب الوطن سمة إنسانية متجذرة فى وجدان وشعور الإنسان المصرى، وهو أمر مثبت فى الرسائل والكتابات الأكاديمية والدوريات البحثية والفكرية التى تناولت بالفحص والدراسة طبيعة البنية الشخصية المصرية فى الخطاب العلمى والثقافى، وهى سمة ثابتة لهذا الشعب، مما يقضى بوجوب المحافظة عليها وعلى هويتها، وإعادة إحياء ما اندثر منها، إسهامًا فى تنمية قدرات هذا الشعب العظيم صاحب الحضارة العريقة الممتدة عبر العصور والدول.





وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الانتماء للوطن والحنين له مما جُبِل عليه الإنسان، فنرى كثيرًا من العائدين لأوطانهم من السفر يحرصون على السجود لله شكرًا، بل يُقبلون الأرض بعفوية ودون تصنع لأنهم جُبِلوا على حب الوطن، وكذلك الجندى المحارب يضحى بنفسه استشهادًا من أجل الانتماء للوطن وحبه له وحماية لأهله ولذويه، بل لكل أفراد وطنه.

وأوضح مفتى الجمهورية، أن صنع الحضارة لا يتوقف عند إرادة الدولة فقط وسعيها نحو تحقيقها، بل بمشاركة الأفراد الذين يَعْظُم عندهم الوطن وتتشرب قلوبهم حبه، ولا جرم فإن حب الوطن فطرى غريزى نابع من شعور الإنسان بالانتماء والحنين إلى المكان الذى ترعرع فيه وأصبحت له فيه ذكريات تربطه بمن نشأ بينهم من أهلٍ وأحبابٍ.

وشدد المفتى، على أنه لا يوجد تعارض شرعى بين مفهوم الانتماء للوطن والانتماء والولاء للدين، فالوطن المستقر الآمن يحمى الدين والعقيدة والأخلاق والقيم، بل المطالع لأحكام الفقه يجد الأحكام تكون مخففة فى حالات السفر، وذلك مراعاة للمشقة الداخلية التى يشعر بها الإنسان نتيجة فراقه وبُعده عن وطنه.

ولفت مفتى الجمهورية النظر إلى أن قيمة حب الوطن هى قيمة جليلة تعمق الانتماء والارتباط بين الفرد والأرض، فالوطن رمز عظيم، والانتماء إليه مطلوب فطرةً وشرعًا.

وقال إن فكرة الوطن ثابتة، ومن يرى غير ذلك ويعتبر الوطن حفنة من التراب العفن كما يقول الإخوان، فهى أفكار قبيحة وشاذة وغريبة عن المنهج الإسلامى الصحيح، وعن طبيعة النفس البشرية، مضيفًا أن هذا التراب بالنسبة لنا كالذهب نفديه بالنفس والروح، فهو الذى مشى عليه الأنبياء عليهم السلام والصحابة وفقهاء التابعين رضوان الله عليهم أجمعين.

وتابع: "الحفاظ على الوطن واجب مقدس، ولذا علينا الوقوف بإجلال وإرسال رسالة تحية وتعظيم لكل أفراد الجيش والشرطة لحمايتهم ولحفاظهم على هذا الوطن"

وأضاف: "لا يشغلنا البذاءات ولا التطاول علينا ممن خانوا الدولة المصرية فنحن نحمل أمانة الإفتاء ويشغلنا أداؤها اقتداءً بأسلافنا فى دار الإفتاء المصرية على مر العصور، وكل هدفنا إظهار الحكم الشرعى الصحيح والمنضبط".

وعن حكم التحريض على الدولة المصرية من الهاربين بالخارج، أوضح أن المتآمرين على الدولة وإنجازاتها من الهاربين فى الخارج أحدثوا عقوقًا تجاه دولتهم لا يقل عن عقوق الوالدين، لأن الدولة لم تبخل عليهم بشىء طوال حياتهم قبل تحولهم واختيارهم الطريق الخطأ.

واستطرد قائلًا: "دعاوى هؤلاء تجاه الوطن بمثابة شهادة الزور، فهم يبخسون إنجازات الدولة المصرية الواضحة للجميع ويمجدون ويفتخرون بأى إنجازات أخرى ولو بسيطة فى الدول التى تؤويهم، فهذا من قول الزور وعدم الإنصاف، وقد فشلوا فى حشد الشعب المصرى واستخدامه كمعول هدم ولم يستجب لهم الشعب المصرى نتيجة وعيه وإدراكه فكان بمثابة استفتاءات صامتة على رفض دعاويهم وتحريضهم".