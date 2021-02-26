مصر تعرب عن تقديرها للتعاون القائم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر عن تقديرها للتعاون القائم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واهتمامها بالحوار البناء معها، مع ترحيب الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع المفوضية فى مجال التعاون الفنى وبناء القدرات.





جاء ذلك خلال فعاليات الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان والمنعقد حاليا فى جنيف. وسلط الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، على ما يمثله قانون العمل الأهلى الجديد من خطوة هامة جاءت كمحصلة لحوار موسع وتتيح فتح صفحة جديدة مع مؤسسات المجتمع المدنى تعزز مشاركتها المطلوبة بالشأن العام.

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