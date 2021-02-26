لميس جابر: هذا ما فعله نابليون بونابرت لإحكام السيطرة على المنوفية والغربية

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر، إنه مع دخول الحملة الفرنسية إلى مصر قرر نابليون بونابرت تعيين الجنرال زايون شيك "كموندان" للمنوفية وهى إحدى الرتب العسكرية الفرنسية فى ذلك الوقت، وتعيين فوجيير كموندان للغربية لإخضاع المديريتين بالقوة.





وذكرت جابر فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية الحياة، اليوم الجمعة، أن بونابرت أمر بتجريد أهالى محافظتى المنوفية والغربية من السلاح، ومصادرة خيولهم، واعتقال الأعيان كرهائن. وكشفت جابر أن نابليون بونابرت قرر إعدام 5 من الأهالى فى كل قرية من القرى الثائرة ضد الحملة الفرنسية، كما طالب قادة جيوشه بالاستيلاء على الخيول الخاصة بالقرى لتوفير فرق خيّالة، لأنها الوسيلة الوحيدة لإخضاع القرى.

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