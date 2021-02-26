عمرو أديب : الشباك الواحد أحد الحلول لتنظيم التسجيل داخل الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - وطالب أديب خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية MBC مصر، اليوم الجمعة، المواطنين بالهدوء لحل مشكلة التسجيل داخل الشهر العقارى للقضاء على الفوضى العقارية. وطالب مجلس النواب بأن يكون الوسيط بين المواطنين والحكومة لتنظيم العملية بين المواطنين والشهر العقارى، وناشد الحكومة بتقبل نقد المواطنين بشأن تسجيل الوحدات السكنية.

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