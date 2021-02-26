شوقى علام: عادة تحية العلم وسيلة للتعبير عن حب الأوطان وإظهار الانتماء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن عادة "تحية العلم" ارتبطت عند الناس بحب الأوطان، فصارت بذلك وسيلة عامة للتعبير عن حب الأوطان وإظهار الانتماء، وتقرر فى قواعد الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان حب الوطن مِن المطلوبات الشرعية، فإن وسيلته الجائزة فى أصلها تكون كذلك مشروعة.





وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، أن السلام الوطنى الشأن فيه هو الشأن فى العلم، من حيث كون كل منهما رمزًا، والوقوف عند عزفه ليس المراد منه إلا إظهار الاحترام والتقدير والإكرام لما يمثله، وهو الوطن، مضيفًا أن حب الوطن أمر قد جُبِل عليه الإنسان، ثم إن هذه الممارسات والأفعال هى مما ارتبط عند الناس بحب الأوطان، وتواضعوا على دلالتها على ذلك، فصارت بذلك وسيلة عامة للتعبير عن حب الأوطان وإظهار الانتماء وتأكيد الولاء، وقد تقرر فى قواعد الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان حب الوطن من المطلوبات الشرعية كما هو متقرر فى أدلة الشريعة فإن وسيلته الجائزة فى أصلها تكون كذلك مشروعة مطلوبة، ويتأكد ذلك إذا كان عدمُ القيام أمارةً عند الناس على عدم الاحترام.

وأشار المفتى، إلى أن المسلم الذى يُحيى العلم أو يقوم للسلام الوطنى الشأنُ فيه أنه لا يخطر بباله التشبه بغير المسلمين، فضلًا عن قصده، فمن الأصول الشرعية اعتبار قصد المكلف، وأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد ورد عنه أنه اتخذ الرايات والألوية والأعلام، وعقد عليه المحَدِّثون أبوابًا فى كتبهم، من ذلك: "سنن أبى داود" "باب فى الرايات والألوية"، و"سنن الترمذى" "باب ما جاء فى الألوية"، و"سنن البيهقى" "باب ما جاء فى عقد الألوية والرايات"، ونحوه.

وعن الدلالة الرمزية للأعلام والرايات، أوضح أنه جرت العادة بأن يعمد العدو إلى ضرب حامل الراية وإسقاطه قبل غيره، ليثبط من عزيمة الجيش، فمتى كان العَلَم مرفوعًا كان ذلك دالًّا على العزة والقوة والصمود، ومتى نُكِّس وسقط كان ذلك دالًّا على الهزيمة والذل والانكسار، وفى المقابل كان حامله يحرص على إبقائه مرفوعًا، ولو بذل فى سبيل ذلك نفسه وروحه، لا لخصوص تعظيم القماش، بل لما يرمز إليه، وروى الإمام البخارى فى "صحيحه" عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ -يعنى: فى غزوة مؤتة-، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَإِنَّ عَيْنَىْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ".