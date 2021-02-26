اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء بلجنة تيسير إجراءات التسجيل ‏العقاري

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء سيعقد اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل مع اللجنة التى تم تشكيلها لتيسير إجراءات التسجيل العقارى وتبسيط الإجراءات والتعامل مع الرسوم.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقارى، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.
وكلف أيضا الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء، كما وجه بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.
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