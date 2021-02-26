اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء بلجنة تيسير إجراءات التسجيل ‏العقاري

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس ‏الوزراء سيعقد اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل مع اللجنة التى تم تشكيلها لتيسير ‏إجراءات التسجيل العقارى وتبسيط الإجراءات والتعامل مع الرسوم.‏

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، ‏والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل ‏العقارى، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف ‏تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.‏

‏وكلف أيضا الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج ‏أعمالها على مجلس الوزراء، كما وجه بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها ‏للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في ‏الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث ‏الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.‏