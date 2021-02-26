مصادر حكومية تزف بشرى للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

أكدت مصادر حكومية ان اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتيسير إجراءات التسجيل بالشهر العقاري سوف تقدم مقترحا لمجلس الوزراء بتعديل تشريعي عاجل للقانون رقم 186 لسنة 2020 المرتبط بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، وسوف ترسل الحكومة التعديلات للبرلمان للموافقة عليها.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ان التعديل التشريعي سيكون بتخفيض قيمة التسجيل ، وسرعة التسجيل وذلك من منطلق التخفيف على المواطنين .
واكدت المصادر ان الحكومة تدرس ايضا تقسيط المبلغ الضريبي لتسجيل العقارات مؤكدا ان هذه الإجراء لا يحتاج تعديلا تشريعيا بل قرارا.
وقالت المصادر ان القانون من المقرر له ان يطبق في 6 مارس المقبل لافتا اذا ناقش البرلمان التعديلات في وقت قصير فسوف يطبق بالتعديلات الجديدة ، موضحا ان لم تلحق التعديلات تاريخ التطبيق فسوف يطبق القانون في ميعاده وعقب الانتهاء من التعديلات سوف يطبق بالتعديلات الجديدة.
واشارت المصادر ان اللجنة تضم في عضويتها وزراء العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات؛ وهيئة مستشاري مجلس الوزراء.
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