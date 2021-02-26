انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار خفيفة وشبورة.. حالة الطقس اليوم السبت وحتى يوم 4 مارس القادم وأماكن الشبورة والأمطار لمدة أسبوع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، ووفق التقرير الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن هناك تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق بداية من السبت وحتى يوم الخميس القادم الموافق 4 مارس، كما يوجد شبورة مائية على مدار الأسبوع بمناطق أخرى.

حالة الطقس اليوم السبت وحتى يوم 4 مارس

ووفق التقرير الصادر منذ قليل فإن هناك فرص لتساقط الأمطار السبت على السواحل الشمالية ووسط سيناء وبنسبة 40% وعلى فترات متقطعة، كما تتساقط الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وذلك على مناطق القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري.

وحول حالة الطقس اليوم السبت 27 فبراير، فسوف يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد مع اعتدال حركة الرياح، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

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كما تتساقط الشبورة المائية على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري على مدار الأسبوع من السبت وحتى الخميس، وتشهد السواحل الشمالية تساقط أمطار خفيفة طوال أيام الأسبوع بنسبة 40%، خلال يومي الأربعاء والخميس تنشط الرياح على السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد، وذلك وفق التقرير التالي.