عضو الشيوخ بالتنسيقية: يجب إطلاق حوار مجتمعى عن تعديلات قانون الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - قال أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، تعليقا على الجدل الذى أثير بسبب تعديل قانون الشهر العقارى بأن القانون يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطن ولكن يجب أن يراعى عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين.





وأوضح عضو تنسيقية الأحزاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، اليوم الجمعة، أنه يجب قبل إصدار قانون الشهر العقارى إجراء حوار مجتمعى لكى يُخرج منتجا تشريعيا يصب فى صالح المواطن. وذكر أن أعضاء التنسيقية ستتقدم بطلب داخل مجلس النواب للاستماع لوزيرى العدل والمالية وإنشاء لجان استماع، وأكد أنه يجب أن يراعى فى هذا الأمر أن المواطن المصرى مر بعدة مراحل منها الإصلاح الاقتصادى، وأزمة كورونا، وقانون التصالح، مشيرا إلى أنه عند وضع اللائحة التنفيذية يجب علينا تبسيط الشروط.

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