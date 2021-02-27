وزير الأوقاف يترأس لجنة مناقشة رسالة ماجستير بجامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - يرأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا السبت، الموافق 27 فبراير 2021، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث سيد حسن محمد على، بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس.





وتناقش الرسالة موضوع: "وسائل التنشئة الاجتماعية والمتغيرات البيئية المرتبطة بالتطرف الفكرى للشباب الجامعى – دراسة مقارنة بين جامعتى الأزهر وعين شمس". وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: أ. د محمد مختار جمعة مبروك – وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - رئيسًا ومناقشًا. أ. د حاتم عبد المنعم أحمد – أستاذ علم الاجتماع البيئى بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس - مشرفًا ومناقشًا. أ. د على سيد على مسلم – أستاذ ورئيس قسم العمل مع المجتمعات والمنظمات بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان - عضوًا ومناقشًا.

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