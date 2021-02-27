وزيرا السياحة والطيران يلتقيان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة سوهاج

خلال زيارتهما لمحافظتي الأقصر وسوهاج، وافتتاح مشروعي ترميم وتطوير منطقة معبد أتريبس بالشيخ حمد ومنطقة مقابر الحواويش بمحافظة سوهاج أمس ، التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة سوهاج وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعي السياحة والآثار والطيران.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالحديث عن المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة سوهاج، مشيرا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود لتعظيم وتطوير البنية التحتية للمحافظة لاستقبال الزائرين وخاصة من رفع وزيادة الطاقة الفندقية بها حتى يتسنى وضعها على خريطة السياحة العالمية وخاصة لما تحتويه من معالم سياحية وأثرية.

واستعرض الوزير في حديثه المشروعات الأثرية التي تم الانتهاء منها في المحافظة منها مشروع تطوير الخدمات السياحية بمعبد ابيدوس، ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد الأوزيريون، وترميم تمثال الملك رمسيس الثاني بالمتحف المفتوح بأخميم.

وتحدث الوزير عن خطة الوزارة للعمل على تطوير كافة المتاحف والمواقع الأثرية في كافة المحافظات ولاسيما رفع جودة الخدمات بها لتحسين تجربة الزائرين والسائحين وبما يساهم في زيادة معدلات الزيارة إليها.

وأوضح أنه يتم حاليًا العمل على إتاحة كافة المتاحف والمواقع الأثرية لذوي الهمم والذي من المقرر الانتهاء منه في يونيو المقبل، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم في إطار ذلك بإعداد مجموعة من الكتيبات عن المواقع الأثرية بلغة الإشارة وبطريقة برايل ليتم توزيعها على الزائرين.

كما تطرق للحديث عن أهمية رفع الوعي الأثري والسياحي لدى المواطنين، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم عدد من الرحلات التثقيفية لأبناء المحافظة من طلاب المدارس والجامعات للأماكن السياحية والأثرية المختلفة.

وأشار الوزير إلى أنه هناك مناقشات لتعديل عدد من القوانين، كما أنه لأول مرة تم تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم أيضا تشكيل لأول مرة اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسته وتضم في عضويتها قيادات كافة الجهات المعنية بالنشاط السياحي في مصر، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية والعمل على مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها، بالإضافة الي بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولي إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونا

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مقترح لرفع كفاءة الخدمات بمنطقة البلينا بالمحافظة لجعلها نموذجًا للسياحة الريفية حيث انها تضم آثار كثيرة مثل منطقة ابيدوس وشونة الزبيب وغيرهما.

كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة البنية التحتية داخل المنشآت السياحية، وبحث آليات وضع سوهاج على الخريطة السياحية وتسويق المحافظة عالميا ودوليا فى المعارض الخارجية.

ومن جانبه صرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن وزارة الطيران المدنى تحرص دائمًا على تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لأبناء صعيد مصر، وذلك في ضوء توجهات الحكومة المصرية لتنمية مدن الصعيد حيث تولى الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث مطارات الوجه القبلى بشكل دائم وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل رفع الكفاءة التشغيلية للمطارات وبخاصة مطار سوهاج الذى يعد من أهم المطارات الإقليمية في مصر حيث يخدم المطار مخططات الدولة لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي.

فقد تم الانتهاء مؤخرًا من أعمال التطوير بالمطار ومنها تطوير صالات كبار الزوار و المباني الإدارية والخدمية ، كما تم انشاء مبنى جديد المخازن والذى بدأت الأعمال الانشائية بها فى مارس ٢٠٢٠ وتم الانتهاء منها فى يناير الماضى ٢٠٢١ وتيسرًا على مرتادى المطار تم انشاء مظلات لساحتى انتظار وتوديع الركاب هذا فضلًا عن تطوير البنية التحتية بالمطار ومن بينها تحديث واحلال طلمبات مياه الشرب وزيادة المساحات الخضراء بالمطار وحفاظا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار تم الانتهاء من مشروع رفع كفاءة شبكة مكافحة الحريق الارضية وذلك من أجل الوصول لأعلى معدلات السلامةوالامان . وجارى حاليًا أعمال الصيانة لبرج المراقبة الجوية لرفع كفاءته وانشاء مظلات للسيارات وصالة انتظار جديدة تسع ٢٥٠ فرد وملحق بها دورات مياه وكافيتريا ومجهزة بكافة الانظمة المطلوبة لخدمة الركاب والمرافقين . ومن منطلق دورها الوطنى نحو المساهمة فى تقديم كافة سبل الدعم لابناء الصعيد وتذليل كافة الصعوبات التى قد تواجههم وبخاصة العاملين المغتربين بالخارج ، تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدورها نحو المسئولية المجتمعية وذلك بنقل جثامين أبناء الوطن من المغتربين العاملين بالخارج إلى مطار القاهرة الدولى وبعد وصولها أرض الوطن تتحمل شركة مصر للطيران تكلفة نقلها برا إلى محافظة سوهاج.

هذا بجانب الجهود المبذولة مع وزارة الصحة من خلال التنسيق والتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة سوهاج بشأن تخصيص عدد (٣) ثلاجات حفظ موتى بالمستشفيات لصالح مطار سوهاج على أن يتم نقل الجثمان إلى إحدى تلك المستشفيات المتعاقد معها، وذلك فى حالة تأخر استلام الجثمان من ذويه.

ومن جانبهم، قدم أعضاء مجلس النواب الشكر للوزيرين على زيارتهما لمحافظة سوهاج، وحرصهم على لقائهم لبحث بعض المشكلات التي تواجه المحافظة سياحيا، كما أبدوا استعدادهم للتعاون مع الوزارة في عملية إتاحة المواقع الأثرية لذوي الهمم.