فيديو .. عمرو أديب : أشكر الرئيس السيسى على سؤاله على فى أزمتى الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر، إن الله نجاه بأعجوبة، مؤكدا أنه لا يصدق أنه خرج بسلام من الحادث الذى تعرض له.

وتابع: "سعادتى أكثر من نجاتى كانت بالناس الجميلة، وهم من كانوا السبب فى تحسن حالتى يوميا، الكل كان كويس معى، وأضافوا حالة من البهجة علينا، سواء على هاتفى أو الرسائل".

وأردف: "عندى فى البيت كميات ورد وشيكولاتة تكفى قرية بأكملها، وأشكر كل فنانيين مصر والعالم العربى على السؤال والرعاية".