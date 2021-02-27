فيديو .. عمرو أديب : أشكر الرئيس السيسى على سؤاله على فى أزمتى الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر، إن الله نجاه بأعجوبة، مؤكدا أنه لا يصدق أنه خرج بسلام من الحادث الذى تعرض له.
وتابع: "سعادتى أكثر من نجاتى كانت بالناس الجميلة، وهم من كانوا السبب فى تحسن حالتى يوميا، الكل كان كويس معى، وأضافوا حالة من البهجة علينا، سواء على هاتفى أو الرسائل".
وأردف: "عندى فى البيت كميات ورد وشيكولاتة تكفى قرية بأكملها، وأشكر كل فنانيين مصر والعالم العربى على السؤال والرعاية".
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