أهم الأخبار.. رد السعودية على أمريكا بشأن خاشقجي.. ومستقبل وطن يقدم تعديلا على قانون الشهر العقاري

نشر موقع دوت الخليج الإخباري ، عدد من المعلومات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

أول رد من السعودية على التقارير الأمريكية بشأن مقتل جمال خاشقجي أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها، وذلك على خلفية نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.. للمزيد اضغط هنا

أول تعليق من بريطانيا على التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي

علقت وزارة الخارجية البريطانية على تقرير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدة أن لندن كانت دائما واضحة فيما يتعلق بتلك القضية، وأنها "جريمة مروعة"، مؤكدة مواصلة إثارة الأمر في اتصالاتها مع المملكة.. للمزيد اضغط هنا

رسالة من بايدن.. البيت الأبيض يكشف سبب الضربات الأمريكية على سوريا

قال البيت الأبيض، إن الضربات الأخيرة في سوريا، تحمل رسالة، مفادها بأن الرئيس "جو بايدن" سيفعل اللازم لحماية الأمريكيين. .. للمزيد اضغط هنا

يهدد حياة المواطنين.. السودان يحذر من ملء سد النهضة دون اتفاق

التقى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وفدًا من جمهورية الكونغو برئاسة مبعوث رئيس الاتحاد الافريقي الحالي، فليكس تشيسيكيدى ومستشاره الخاص للاتحاد الأفريقي، نتومبا لواباـ وذلك بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس.. للمزيد اضغط هنا

مستشار الرئيس للصحة يحذر من موجة ثالثة لـ كورونا في هذا التوقيت

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن التذبذب والتغير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالنقص والزيادة أمر طبيعي، معقبا: "الفترة بين الإصابة بالعدوى وظهور الأعراض قد تستغرق 14 يوما أو أقل"... للمزيد اضغط هنا

مستقبل وطن يعلن تعديل قانون الشهر العقاري استجابة للمواطنين

أعلن حزب مستقبل وطن اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري. "... للمزيد اضغط هنا