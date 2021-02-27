آثار الحواويش ما بين كهنة عصر الدولة القديمة والانتقال الأول.. وحكاية الـ 900 مقبرة

تضم منطقة آثار الحواويش من الناحية الشرقية جبانتين تعتبر إحداهما جبانة أخميم عاصمة الإقليم التاسع، بها حوالى 900 مقبرة محفورة في صخر السلسلة الجبلية الشرقية، لكبار الموظفين والكهنة في عصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول.

وخلت معظم هذه المقابر من أية نقوش ماعدا البعض منها زُين بمناظر عن الحياة الإدارية واليومية والدور السياسي والديني للإقليم التاسع، ونصوص لسجلات أسر بعينها والمهن التي مارستها تلك الأسر.

وهذه المقابر جميعها محفورة في الصخر لها أبواب وهمية عليها نصوص هيروغليفية، كما زُينت جدرانها بمناظر ونصوص هيروغليفية تمثل ألقاب ونعوت أصحاب هذه المقابر وأمهاتهم وأبنائهم وزوجاتهم، بالإضافة إلى موائد للقرابين المختلفة الأسمار والأحجام بالإضافة الى نصوص هيروغليفية لتقدمة القرابين.

هذا إلى جانب مناظر للحياة اليومية تصور صاحب المقبرة أثناء الصيد في الأحراش، أو مناظر قوارب تحمل الأساس الجنائزي لصاحب المقبرة، أو عملية ذبح الثيران وحصاد القمح وغيرها من المناظر التي تصور الحياة البرية في الجبل مثل الماعز التي تتسلق فروع الأشجار والبعض بتشاجر، أو منظر لصاحب المقبرة متكئا على عصا وأمامه منظر لمصارعة الثيران.

-معلومات عن منطقة آثار اتريبس (الشيخ حمد)

وتقع أتريبس(نجع الشيخ حمد حاليا) على بعد حوالي 7 كم غرب مدينة سوهاج، وهى مدينة أثرية متكاملة كانت تعرف باسم "حوت-ربيت" نسبة إلى المعبودة " ربيت" المعبودة المحلية سيدة أتريبس، والتي تظهر في شكل أنثى الأسد، وكانت المدينة القديمة تابعة للإقليم التاسع من أقاليم مصر القديمة.

وتحتوي المنطقة على ثلاث معابد تم الكشف عنها حتى الآن، وأهمها المعبد المكرس لعبادة المعبود "مين-رع" وزوجته "ربيت" وابنهما "كولنتيس"، والذي بدأ بناؤه الملك بطلميوس الثاني عشر(اوليتيس)، وأكمله الأباطرة الرومان.