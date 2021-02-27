نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اول شعبان 2021 فلكيًا على مستوى جميع الدول في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد اول شعبان 2021 , يبحث المسلمون عن موعد شهر شعبان خلال هذه الأيام بعد متابعة التقويم الهجري والتعرف على الأيام والشهور الهجرية على محركات البحث جوجل وعلى مختلف المواقع الإلكترونية، وهذا جاء نتيجة الاهتمام المتزايد من قبل العديد من المسلمين بالتقويم الهجري، حتى يتم التعرف على موعد شهر رمضان المبارك والتعرف وقت قدومه.
موعد اول شعبان 2021
وبناءً على هذا يقوم المسلمين بمتابعة المسلمين بمختلف الطرق للتعرف على موعد شهر شعبان لـعام 2021، وهذا الشهر يعتبر من أقرب الشهور للعام الحالي بالتقويم الهجري، حيث تقوم الأرصاد والفتوى بالإعلان عن البداية الخاصة بالشهر الهجري الجديد.
وهذا جاء تبعاً لموعد ظهور هلال بداية الشهر الهجري، والذي يكون بمثابة الطريقة التي يتعرف منها المسلمين على أول الشهر من نهايته، فالتاريخ الهجري لا يعد تاريخ أساسي كالتاريخ الميلادي، ولكن الاختلاف ظهر بعدد الأيام فيه بالشهر الواحد على حسب هلال أول شهر.
شهر شعبان لـعام 2021
تحرص هيئة علماء المسلمين على البحث عن ظهور هلال بداية الشهر، فجميع اللجان تحرص الآن على التعرف على موعد شهر شعبان 2021، وتقوم بعد ذلك بالإعلان عن بدأ رؤية الهلال بالسماء مع آخر أيام الشهر، وإذا وضح الهلال بالعين المجردة للهيئة أو لشخص ما على الأقل بالعلماء الموجودة يكون بذلك ثبت رؤية الهلال.
وبذلك يتم الإعلان عن بداية شهر، وفي معظم الأحيان يكون من الصعب رؤية الهلال ولا يكون واضح في نهاية الشهر، فتقوم الهيئة بالإعلان عن يوم الرؤية وهو اليوم المتمم للشهر القديم، وأن أول يوم لبداية شهر شعبان هو اليوم سواء في حالة ظهور الهلال أم لا.
وبالنسبة لرؤية موعد اول شعبان 2021، فقامت دار الإفتاء بالإعلان على أن بداية شهر شعبان سوف يوافق يوم السبت الموافق 14 مارس 2021.
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