جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الالفينات 2000 –الأربع الأف – بعض مناطق مدينة الأمل (الهجانة سابقًا)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت الساعة الثامنة مساء نفس اليوم ولمدة 10 ساعات.





وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع لأعمال إنشاءات كوبرى الميثاق والذى يستلزم تغيير مسار خط المياه قطر 600 مم. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وأوضحت الشركة، أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال على رقم 125 من التليفون الأرضى.​

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة اليوم لمدة 10 ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.