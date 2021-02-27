جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.فى حين يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبا). وتنتشر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 23 11 الاسكندرية 19 11 وادى النطرون 21 10 طنطا 21 11 شبين الكوم 22 11 دمنهور 20 11 بلطيم 21 12 مطروح 18 11 السلوم 19 08 سيوة 21 09 بورسعيد 20 14 دمياط 19 12 الزقازيق 22 11 المنصورة 21 10 الاسماعيلية 22 10 السويس 23 11 العريش 21 10 رفح 20 10 رأس سدر 23 12 نخل 22 07 نويبع 24 14 طابا 22 13 كاترين 15 03 الطور 22 12 شرم الشيخ 25 16 الغردقة 24 14 مرسى علم 24 15 الفيوم 24 09 بنى سويف 24 09 المنيا 24 08 أسيوط 24 07 سوهاج 25 09 قنا 25 10 الأقصر 26 10 أسوان 26 10 ادفو 26 11 أبوسمبل 26 11 الوادى الجديد 25 10 شلاتين 27 16 ابو رماد 26 15 حلايب 25 18 رأس حدربة 24 16

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد : طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا .. عظمى القاهرة 23 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.