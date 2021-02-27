تزامنا مع بدء الامتحانات.. خطة وزارة الصحة للطلاب للحماية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطتها الوقائية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب وخاصة في فترة الامتحانات.

وتضمنت الخطة، التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات قبل الامتحان وبعده، وأثناء تأدية الامتحان أيضا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس من قبل أولياء الأمور أمام اللجان وكذلك الطلاب، إضافةً إلى ضرورة قياس درجة الحرارة للطلاب، وحال ارتفاع درجة الحرارة، يجب إبلاغ إدارة المدرسة للتعامل مع الحالة، كما يجب عدم تبادل الأدوات الشخصية مع الآخرين كالأقلام.

وشددت الوزارة على إدارات المدرسة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على ترك مسافة بين كل طالب وآخر بمسافة لا تقل عن متر أو مترين، مشيرة إلى ضرورة أخذ قسط كافٍ للطلاب من النوم للمساعدة على تنشيط الذاكرة والتغذية الجيدة.

وأضافت وزارة الصحة، أنّه يجب اتباع «آداب العطس والسعال» والبعد عن ملامسة الأسطح، وحال لمس الأسطح أو الدخول إلى دورات المياه، فيجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول وتجفيفها جيدا.

وحرصت الوزارة على تحذير الطلاب من تناول المواد التي تساعد على التنبيه كالقهوة والنسكافيه أو غيرها من المواد المنبهة، والبعد عن تناول الطعام من الباعة الجائلين بعد أداء الامتحان.