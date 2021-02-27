أهم الأخبار.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم..التفاصيل الكاملة لاستعدادات جامعة الأزهر والمعاهد للامتحانات.. تعرف على شروط استجابة الدعاء

نشر موقع دوت الخليج عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية من أبرزها :

رضا عبد العال: باتشيكو مدرب متواضع وجاي "ياكل عيش"

شن رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، هجومًا عنيفًا على البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، مؤكدا انه لا يصلح لقيادة القلعة البيضاء.

أوقات مفضلة.. تعرف على شروط استجابة الدعاء وأسباب تمنعها

شروط استجابة الدعاء، الله سبحانه وتعالى قد لايحقق للداعي مقتضى دعائه ولكنه تعالى وتبارك يدخر للداعية ثواب هذا الدعاء في الآخرة، لحكمة ربانية يعلمها وحده، كما أن الدعاء الكثير قد يغير القضاء، وهناك نوعين من القضاء، إما قضاء مبرم وهذا غير قابل مطلقا للتغيير.

أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 27 فبراير 2021، بعد أن تراجعت على مدار تعاملات الأمس الجمعة بقيمة حوالى 22 جنيها للجرام الواحد، من عيار 21، الأكثر تداولا فى مصر.

القومي للأسرة المصرية: إجبار الزوج إبلاغ زوجته بزيجته الثانية مخالف للشرع

علق الدكتور اشرف تمام مدير مجموعة المجلس القومي للأسرة المصرية الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، علي عقوبة الرجل بالسجن في حالة عدم إبلاغ زوجته بزواجه الثاني.

الزمالك يرد على جالاتا سراي ويكشف تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد

كشف طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى نادي جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

تبدأ اليوم.. التفاصيل الكاملة لاستعدادات جامعة الأزهر والمعاهد للامتحانات

سلط موقع "دوت الخليج" الضوء على استعدادات كليات جامعة الأزهر، لامتحانات الترم الأول المقرر عقدها بداية اليوم السبت ولمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

ماذا لو كتب على ظهرك أنك عاصي.. أزهري يكشف فضل الستر على العباد

قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إن الستر نعمة كبيرة من الله علينا، فلو وقع الإنسان في خطأ وستره الله، عليه أن يحمد الله على هذا الستر.

أسر ياسين: مراتي أول واحدة أعاكسها.. واللي يحب الستات ميتجوزش

حل الفنان آسر ياسين، ضيفا على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، تحدث خلال اللقاء عن العديد من الأمور.

مين هي أمنا الغولة وليه بنخوف بيها الأطفال.. تعرف على أًصل حكايتها

بدأت الحكاية عندما قدم إلى مصر عالم آثار شهير وهو العالم جورج ليجران باحثا عن الآثار في منطقة الكرنك بصعيد مصر وكان يعمل معه الكثير من العمال من أهل البلدة وفي إحدى الليالي حدث أمر غريب وهو اختفاء سبعة أطفال وهم يلعبون فوق أحد التلال في الكرنك ولم يجدوا للأطفال أثر حينما بدأ الأهالي بالبحث عن الأطفال.

البرازيل: 1337 حالة وفاة وأكثر من 65 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، امس الجمعة، ألفا و337 حالة وفاة، و65 ألفا و169 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ملايين الدولارات.. الزمالك: قضايا اللاعبين علي النادي في "فيفا" تاريخية

كشف طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك أن قضايا النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

عمرو أديب: ارتداء الكمامة سيكون لمدة 5 سنوات.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العلماء البريطانيين أشاروا إلى أن العالم سيظل يرتدي الكمامة للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا لمدة خمسة سنوات مقبلة.