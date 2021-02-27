سعر الفراخ اليوم السبت 27 فبراير في بورصة الدواجن وسعر الكتكوت الأبيض وأسعار كتاكيت البط

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا تقريراً مفصلاً حول سعر الفراخ اليوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، مرفقاً به سعر الكتكوت الأبيض والساسو والبلدي، مع أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة كالفراخ البيضاء والساسو والبلدي والأمهات، وأسعار البط المولر والمسكوفي والفرنساوي، وذلك استمراراً للخدمات الت يقدمها الموقع لمتابعيه.

سعر الفراخ اليوم السبت 27 فبراير في بورصة الدواجن وسعر الكتكوت الأبيض

ونبدأ التقرير بـ سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات الكبرى، والذي شهد استقراراً حذراً بعد زيادة مفاجئة في أسعار الكتاكيت الخميس الماضي، وسبقها زيادة أخرى في سعر الكتكوت مطلع الأسبوع الماضي، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات العاملة بالسوق المصري وفق ما يلي.

وفي سياق متصل فقد استقر سعر الفراخ اليوم في الأسواق، وشهدت الأسواق ثبات في أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، وذلك بعد التأرجح الكبير الذي شهدته أسعار الدواجن في مصر الشهرين الماضيين، كما جاءت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم وفق الأسعار التالية.

كما استقرت أسعار الفراخ الكتاكيت في شركة السقا للتسويق الداجني، بعد انخفاض أسعار الكتكوت البلدي والفيومي والهجين لمرتيت متتاليتين الأسبوع الماضي، وجاء سعر الكتكوت الأبيضض اليوم والبلدي والساسو وفق ما يلي.