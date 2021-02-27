بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - وأكد نائب رئيس الجامعة، وفقا لبيان صحفى، التزام الجامعة التام بجميع الإجراءات الاحترازية، استعدادًا للامتحانات، وكذلك تفعيلًا لدور لجان الأزمات بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، لمتابعة جميع الإجراءات بما يضمن سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى وافقت على مد العام الدراسى الجارى ثلاثة أسابيع مبدئيًّا بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة، مشيرًا إلى أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا؛ التقدم بطلب للاعتذار عن أداء جميع الامتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

أما بالنسبة إلى الطلاب والطالبات الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فأوضح الشربينى أن عليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقًا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول بقية الامتحانات.