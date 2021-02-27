الأرصاد: طقس اليوم.. دافىء نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

ويكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبا) وتنتشر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 23 11

الاسكندرية 19 11

وادى النطرون 21 10

طنطا 21 11

شبين الكوم 22 11

دمنهور 20 11

بلطيم 21 12

مطروح 18 11

السلوم 19 08

سيوة 21 09

بورسعيد 20 14

دمياط 19 12

الزقازيق 22 11

المنصورة 21 10

الاسماعيلية 22 10

السويس 23 11

العريش 21 10

رفح 20 10

رأس سدر 23 12

نخل 22 07

نويبع 24 14

طابا 22 13

كاترين 15 03

الطور 22 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 24 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 24 09

بنى سويف 24 09

المنيا 24 08

أسيوط 24 07

سوهاج 25 09

قنا 25 10

الأقصر 26 10

أسوان 26 10

ادفو 26 11

أبوسمبل 26 11

الوادى الجديد 25 10

شلاتين 27 16

ابو رماد 26 15

حلايب 25 18

رأس حدربة 24 16