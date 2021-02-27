الفرق الطبية تستقبل الطلاب في أول أيام امتحانات نصف العام

بدأ منذ قليل توافد طلاب الصف الأول الثانوي على اللجان استعدادا لأداء امتحاني اللغة العربية والأحياء، وحرصت الفرق الطبية الموجودة خارج المدارس على قياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول من باب المدرسة ، مؤكدين على استبعاد أي طالب تثبت ارتفاع درجة حرارته.

وأكدت الفرق الطبية على التنبيه على جميع الطلاب بعدم خلع الكمامات أثناء التواجد بالمدرسة والاهتمام بحمل جميع المتعلقات الشخصية وعدن استخدام متعلقات زملائهم.

وأكدت سناء مصطفى مسئولة الصحة المدرسية بفرع التأمين الصحي بالجيزة ، إنهم حرصوا على التواجد مبكرا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحة أنه تم تخصيص عرف عزل وتوفير المستلزمات الطبية ومكافحة العدوى لتأمين الطلاب بشكل صحي مع توجيه الإرشادات الطبية للطلاب.

وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف "الأول الثانوي" في الفترة من 27 فبراير حتى 8 مارس 2021.

وتقرر سابقاً أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الثانوي إلكترونيًا بالمدارس للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

وأكد الوزير أن الزمن المخصص لهذه الامتحانات هو نصف الزمن المعتاد لتقليل زمن التواجد بلجان الامتحانات وقد تم مراعاة ذلك في عدد ونوعية الأسئلة.