بعد تنازل صاحب دعوى وقف انتخابات الصحفيين.. اللجنة المشرفة تعلن تفاصيل مهمة اليوم

تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، تفاصيل هامة اليوم، السبت، بشأن إجراءات الانتخابات.

وتواصل اللجنة اليوم إجراءاتها حيث ينتهى اليوم موعد غلق باب الطعون والتنازلات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة الصحفيين مؤتمرًا اليوم لإعلان تفاصيل عن آخر التطورات بشأن انتخابات التجديد النصفي المقررة 5 مارس المقبل.

وأعلن أيمن مصطفى، الصحفي بجريدة "الصباح"، تنازله عن الطعن المقدم منه والذي يطالب فيه بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين بسبب جائحة كورونا.

وقال مصطفى، في بيان، "نظرًا لحالة الغضب التي انعكست من بعض الزملاء بسبب رفع دعوى قضائية لتأجيل الانتخابات بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن أجل وحدة الجماعة الصحفية ونزولًا لرغبة أغلبية الزملاء الصحفيين وعدم شق صف وحدة الجماعة الصحفية، سأقدم تنازلي عن القضية المرفوعة أمام مجلس الدولة غدا، الأحد، على أن تقام الانتخابات في موعدها يوم الجمعة المقبل".

وأوضح "كنت أتمنى تأجيل الانتخابات لفترة وجيزة شهرين بنفس المرشحين لحين انتهاء جائحة كورونا، أو تراجع نسبة الإصابات لكن مع الأسف هناك رفض لتأجيل الانتخابات من الزملاء أعضاء النقابة وبعض زملائنا المرشحين".

وانتهت الأربعاء الماضى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بردها إلى عدم ملاءمة نظر الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.