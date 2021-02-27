بإجراءات احترازية.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة

وبدأت الامتحانات فى اليوم الأول فى كليات: الآداب، ودار العلوم، والعلوم، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتخطيط العمرانى، والدراسات العليا للتربية، والهندسة، وطب بيطرى، والتربية للطفولة المبكرة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدراسات والبحوث الإحصائية، والصيدلة، والتمريض، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض.
وأكد الدكتور محمد الخشت، وفقا لبيان صحفى، أن الامتحانات تتم بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية، وأن عملية التصحيح ستتم إلكترونيًا عقب الانتهاء من امتحان كل مادة.
ومن المقرر أن يجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للاطمئنان على إتباع الإجراءات الاحترازية فى الكليات وعلى بوابات الجامعة، والتزام الطلاب أثناء دخولهم من بوابات الجامعة بالمرور على كبائن التعقيم الذاتى والكشف عليهم بالكواشف الحرارية، وارتداء الكمامات الطبية داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بحرم الجامعة والكليات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستيفاء قاعات الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعى والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.
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