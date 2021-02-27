وزيرة الهجرة تشهد فاعليات تسجيل الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية

السفيرة نبيلة مكرم تقدم الشكر للكاتب الكبير مدحت العدل والمطربة كارول سماحة والملحن ميشيل فاضل على التعاون والجهود المبذولة لخروج الأغنية بشكل مشرف

شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فاعليات تسجيل الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي جاءت كلماتها من تأليف المؤلف الكبير الدكتور مدحت العدل، ويلحنها الملحن والموزع "ميشيل فاضل"، وتغنيها المطربة الشهيرة "كارول سماحة"وتنفذها شركة راديو وان للانتاج الإعلامي والفني.

ووجهت وزيرة الهجرة خالص الشكر للكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل، على تأليفه لكلمات الأغنية الرسمية للمبادرة، انطلاقا من حسه الوطني، وكذلك وجهت سيادتها كل الشكر للمطربة كارول سماحة والملحن ميشيل فاضل على تعاونهما بصدد الأغنية الرسمية للمبادرة وخروجها بشكل مشرف، مؤكدة أن مشاركتهم جميعا في هذا العمل الفني سيضيف بعدا قوميًا وعربيًا هامًا للمبادرة ويمتد بها إلى أفاق إقليمية أوسع.

فيما أعرب كل من الدكتور مدحت العدل والمطربة كارول سماحة والملحن ميشيل فاضل عن سعادتهم بالتعاون مع الوزارة بصدد الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، معبرين عن فخرهم للمشاركة في مبادرة وطنية تؤكد على رسائل الهوية وربط المصريين المقيمين في الخارج بجذورهم، وأيضا ترسخ دور مصر القومي والعربي.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي.