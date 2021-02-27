عودة الأمطار والبرودة.. توقعات الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، يصاحب ذلك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية للبلاد وشبورة مائية على بعض المناطق ونشاط للرياح غير مؤثر على حركة المواطنين.

اليوم السبت

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة

- شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

يوم الأحد

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة

- شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

يوم الاثنين

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة

- نشاط للرياح: على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء

- شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة

- شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد..

- شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

يوم الخميس

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.

- شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.