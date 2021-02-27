القوى العاملة: تحصل 176 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بإيطاليا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا نجح في تحصيل باقي المستحقات المالية للعامل المصري "م.أ.م.ه" من تسوية مستحقاته مع صاحب العمل مصري من الفيوم ويدعى "ك.ع.س. أ." بلغت 4000 يورو ، أي ما يوازي 176 ألف جنيه مصري تقريبا .

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا بمتابعة شكوي العامل المذكور من محافظة الدقهلية لحصوله علي تأخر مستحقاته المالية لدي صاحب العمل الذي يعمل لديه ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى مجدي سيد حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة والتواصل المستمرة مع صاحب العمل المذكور استطاع المكتب حل النزاع بينهما وديا ، حيث قام صاحب العمل بسداد 2000 يورو للعمل فورا وتعهد عبارة عن ٤٠٠٠ بسداد ٢٠٠٠ يورو خلال مارس 2021.

وقدم المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة المصرية متمثلة فى مكتب التمثيل العمالى على سرعة الاستجابة لشكواه.