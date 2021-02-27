الكنيسة الأرثوذكسية تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط اجتماعًا عبر تطبيق زوم على شبكة الإنترنت بمشاركة ممثلين عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الاجتماع صاحبا النيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخرى للمجلس.

وقدم الأمين العام الدكتور ميشيل عبس تقريرًا تفصيليًّا عن الأنشطة والاجتماعات ممثلًا للمجلس وذلك خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٠ وحتى فبراير ٢٠٢١،كما عرض رؤيته المستقبلية لأنشطة المجلس. ولاقي التقرير ثناء الأعضاء المشاركين في الاجتماع.

وتم خلال الاجتماع انتخاب أمين عام مشارك عن العائلة الكاثوليكية وهو الاب الدكتور نيقولاس بستروس عميد معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت بحريصا، لبنان، وأتفق في نهاية الاجتماع على أن يقام الاجتماع التالي في مايو المقبل عبر "زوم" أيضًا.

وقرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تشكيل المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي الجديد، وذلك على النحو التالي:الدكتورة رانيا نعيم مديرة المركز، والقمص موسى إبراهيم يعقوب المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، والقس بولس حليم مسئول التدريب والمؤتمرات، وهاني نجيب مسئول قناة coc، و رونزي حلمى مسئولة للعلاقات العامة، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من أول مارس المقبل.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إنه منذ اختار الله قداسة البابا تواضروس الثاني علي الكرسي المرقسي، كان العمل المؤسسي أحد أهم أدواته في رعاية شعب الكنيسة، ومن هذا المنطلق، عين قداسته متحدثًا رسميًا للكنيسة القبطية الارثوذكسية في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٣ كما أسس المركز الإعلامي للكنيسة القبطية في ١٨ نوفمبر ٢٠١٣. واليوم وقد مرت سبعة أعوام ونصف من العمل الجاد والمستنير، نمت وامتدت الخدمات التي يباشرها المركز الإعلامي، ومن منطلق مبدأ التغيير الذي ينتهجه قداسة البابا ومن أجل مزيد من التخصص، قام قداسة البابا بإعادة تشكيل العمل في المركز الاعلامي ليشتمل على ٥ أقسام متخصصة لتباشر العمل الإعلامي الخاص بالكنيسة في الفترة المقبلة.