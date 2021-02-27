التعليم العالى تنعى خالد عبدالبارى الرئيس الأكاديمى لجامعة هيرتفوردتشاير

جدة - نرمين السيد - نعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى، ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور خالد عبدالبارى الرئيس الأكاديمى لجامعة هيرتفوردتشاير بالعاصمة الإدارية، والرئيس السابق لجامعة الزقازيق.





وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أن جميع قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية يدعون الله عز وجل أن يتغمد الدكتور خالد عبدالبارى بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

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