تضامن النواب تناقش اليوم بيانات عدد من الوزراء

جدة - نرمين السيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادى القصبى، اليوم السبت، اجتماعين، لمناقشة بيانات مجموعة من الوزراء والتى تم عرضها على الجلسة العامة للمجلس فى وقت سابق.





يناقش الاجتماع الأول الساعة 12 ظهرا بيان وزارة التجارة والصناعة الذى تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة الثلاثاء الموافق 2 فبراير الجارى وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه، وكذلك مناقشة بيان وزارة الكهرباء الذى تم عرضه على المجلس، بجلسته المعقودة الأربعاء الموافق 3 فبراير، لمتابعة خطة العمل وما تم تنفيذه. وفى تمام الساعة 2 عصرا، تناقش اللجنة خلال اجتماعها بيان وزارة الإسكان، والذى تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة الأربعاء الموافق 3 فبراير الجارى، لمتابعة عمل القطاع على أرض الواقع. وفى الاجتماع ذاته، تناقش اللجنة بيان وزارة الصحة، الذى تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة الخميس الموافق 4 فبراير، لمتابعة عمل القطاع وما تم تنفيذه، وكذلك بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة الأحد الموافق 7 فبراير، وأخيرا بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

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