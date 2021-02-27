صور.. تعقيم مدارس الإسكندرية استعدادا لامتحانات نصف العام

جدة - نرمين السيد - وأوضح اللواء حسام الشيخ، رئيس حى العامرية أول، إنه تم الانتهاء من تطهير 25 مدرسة باستخدام الكلور والمطهرات الموصى بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى.
وأكد رئيس حى العامرية أول، استمرار أعمال تطهير المدارس حفاظا على صحة الطلاب خلال فترة الامتحانات، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أعلنت عن بدء امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى فى الفترة من 28 فبراير الجارى وحتى 7 مارس المقبل.
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