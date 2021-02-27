بينهم 30 من ذوى الهمم.. القوى العاملة: تعيين 2.577 شابا بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2.577 شابا، من بينهم 30 من أصحاب الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 6.559 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 840 فرصة عمل للشباب من الجنسين.





وقالت الوزارة، فى بيان صحفى، أنه تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 12 ألف جنيه، لـ 13 عاملا، منها 6 منحة مولود ، و3 منح زواج، ومنحة وفاة، و3 منح لرعاية صحية لـ 3 عمال، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19.400 عاملا. وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية - فى تقريرها الشهرى للوزير عن انجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي- أنها قامت بإجراء قياس مستوى المهارة لـ 1.528 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1.982 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادتين قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 8 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وإصدار 3 تراخيص عمل الأجانب. كما قامت المديرية بالتفتيش فى مجال التفتيش العمالى وعلاقات العمل على 682 منشأة دوريا، وأسفر عن تحرير 219 محضرا، كما تم التفتيش على 56 منشأة يعمل بها 18 طفلا وتم إنذار 9 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وإجراء التفتيش على 217 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 133 محضرًا، وتم عقد 3 ندوات توعية، وبحث 57 شكوى فى نفس المجال.

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