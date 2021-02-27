زاهي حواس يلقي محاضرات عن الاكتشافات الأثرية بدبي

يطير اليوم عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، إلى دبي، وذلك لإلقاء العديد من المحاضرات عن اكتشافاته الأثرية المصرية الأخيرة بسقارة والترويج للسياحة المصرية، وسيقابل "حواس" الشيخ "مانع آل مكتوم" والذي أطلق عليه لقب "فرعون دبي" بسبب اهتمامه بالثقافة والآثار، وبناء فندق على شكل مسلة وعلى شكل هرم بداخله تماثيل للملك رمسيس الثاني في دبى، والتي تعتبر من أهم المناطق السياحية في دولة الإمارات العربية.

وسيقدم "حواس" أهم كتاب نشره حتى الآن عن الملك توت عنخ آمون الكتاب إهداء الى الشيخ "مانع آل مكتوم" وذلك تقديرا لقيامة بنشر الثقافة الفرعونية داخل مدينة دبي بالإضافة الى عشقه وحبه للأهرامات والحضارة الفرعونية، حيث يصل حجم الكتاب الى حوالي متر وعرضه نصف متر، ويشمل الكتاب قصة كشف المقبرة بالإضافة الي صور للكشف والاثار لم ينشر مثيل لها في كتاب حتى الآن والذى قام بتصوريها المصور الإيطالي "ساندروا فانيني".